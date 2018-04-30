BMW хочет повысить приверженность i8 для новых покупателей

Серийное производство BMW i8 работает уже более месяца. Однако компания не намерена останавливаться на достигнутом.

Сейчас производственные мощности по изготовлению автомобиля сосредоточены в Лейпциге. Покупатели, оставившие предварительный заказ, высказали пожелания о том, что они хотят еще видеть в новом купе.

Они не только сводятся к силовым параметрам, но и предполагают внешнее изменение деталей кузова. Загвоздка при этом состоит в том, что производители не смогут физически внести необходимые коррективы.

Не исключен симбиоз с другими моделями, объединенными с i8 одним производственным циклом. В качестве примера можно привести i8 Protonic Dark Silver Edition. Кроме того, в обозримом будущем ожидается поставка первого автомобиля, ориентированного только на рынок России.

Остается добавить, что новый представитель BMW собрал уже свыше 1000 заявок от потенциальных владельцев. Новые детали премьеры ожидаются в ближайшее время.