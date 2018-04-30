Спецсерия BMW i8 Special Edition выпускается только по предзаказу

Спорткар BMW i8 Special Edition выпускается только по предварительному заказу, заявок уже принято более 1000.

BMW выпускается немецкой компанией, крупнейшим автопроизводителем, автомобилей класса люкс. В настоящее время выпущена новая марка, доступная пока только по предварительному заказу. Компания работает, над тем, как увеличить спрос и планирует выпустить несколько марок в данном стиле. В основном отличия будут состоять в цветовой гамме, а также внутренней отделке салона и добавление новых функции, которые раньше находились только в разработке. К ним относятся элементы освещения, дополнительные сенсорные окна.

Посмотрим чем нас порадует еще автопроизводитель BMW.