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Спецсерия BMW i8 Special Edition выпускается только по предзаказу
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Спецсерия BMW i8 Special Edition выпускается только по предзаказу 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Спорткар BMW i8 Special Edition выпускается только по предварительному заказу, заявок уже принято более 1000.
BMW выпускается немецкой компанией, крупнейшим автопроизводителем, автомобилей класса люкс. В настоящее время выпущена новая марка, доступная пока только по предварительному заказу. Компания работает, над тем, как увеличить спрос и планирует выпустить несколько марок в данном стиле. В основном отличия будут состоять в цветовой гамме, а также внутренней отделке салона и добавление новых функции, которые раньше находились только в разработке. К ним относятся элементы освещения, дополнительные сенсорные окна.
Посмотрим чем нас порадует еще автопроизводитель BMW.
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