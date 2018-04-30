Скончался создатель первого российского кроссовера Валерий Доманский

Главный конструктор машины Chevrolet Niva Валерий Доманский умер в Тольятти на 77-м году жизни, сообщает «Инфореактор».

Доманский начал работу на Волжском автомобильном заводе в 1979 году инженером-конструктором. Совместно с Петром Михайловичем Прусовым он работал над разработкой автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», который также известен как LADA 4x4.

Позже ведущий конструктор работал над модификациями модели ВАЗ-21213, ВАЗ-21214. Он также был создателем ВАЗ-2123, впоследствии ставшим кроссовером Chevrolet Niva.