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Скончался создатель первого российского кроссовера Валерий Доманский
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Скончался создатель первого российского кроссовера Валерий Доманский 

Газета.Ru 1 час назад
Главный конструктор машины Chevrolet Niva Валерий Доманский умер в Тольятти на 77-м году жизни, сообщает «Инфореактор».
Доманский начал работу на Волжском автомобильном заводе в 1979 году инженером-конструктором. Совместно с Петром Михайловичем Прусовым он работал над разработкой автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», который также известен как LADA 4x4.
Позже ведущий конструктор работал над модификациями модели ВАЗ-21213, ВАЗ-21214. Он также был создателем ВАЗ-2123, впоследствии ставшим кроссовером Chevrolet Niva.
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