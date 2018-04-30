Неуязвимый «Партизан»

Автомобильная марка под названием «Партизан» может существовать только в России. Partisan One разработан российским автомобильным инженером Юрием Постниковым . Его цель состояла в том, чтобы создать лучший автомобиль для худших дорог в мире.

Путь к ее реализации заключался в следующем лозунге — чем проще, тем лучше. Partisan One — внедорожник с грубым дизайном, состоящий из простой несущей рамы с перпендикулярными опорами с закрепленными элементами конструкции. Вся конструкция выглядит как собранный конструктор. И это не случайно. Partisan One поставляется в контейнере. Окончательный монтаж берет на себя клиент. Здесь разработчик из России последовал британской концепции: грузовик Ox также нужно собирать, как конструктор. В случае британской разработки целью было предоставить странам третьего мира недорогое транспортное средство.

Сборочный комплект существенно удешевляет поставку для гражданских клиентов. Небольшой морской контейнер длиной 30 футов может вместить пять комплектов. В случае возникновения интереса к брутальным транспортным средствам со стороны армии, монтажные комплекты можно оперативно и в большом количестве доставить на самолете.

Предельно простой

Поскольку стекла и элементы металлической обшивки прямые, запчасти в случае аварий можно изготавливать на месте. Замену поврежденной коррозийной части кузова можно просто вырезать из листа металла. Просверлить отверстия, закрутить — и готово.

Если Partisan One действительно найдет применение в местах боевых действий, для этих целей Постников уже предусмотрел расширенное пространство и монтажные точки для установки адаптивной брони.

Постников гордится тем, что разработал настоящий внедорожник, который отличается от своих «прилизанных блестящих» собратьев. Концепт внедорожника оснащен дизельным двигателем Fiat объемом 2,8 л мощностью 148 л. с. Простая конструкция автомобиля дает возможность установить на него и другие двигатели. Также при желании можно установить двигатель на выбор — вдоль или поперек кузова. С большими бензобаками на дизельном двигателе Fiat можно пройти свыше 1000 км.

Partisan Motors настолько уверен в неуязвимости своего внедорожника, что обещает 100 лет гарантии, которая, вероятно, распространяется только на несущую раму. По желанию, Partisan можно удлинить или выполнить в версии пикап. Partisan Motors озвучил цену на внедорожник — 58 тысяч долларов. Но какие-то элементы комфорта или климат-контроль за эти деньги ожидать не стоит.

До серийного производства еще далеко. Но подобная конструкция может изготавливаться и вручную как штучный товар. Подобным образом собирается и российский внедорожник ШЕРП, способный преодолевать болота и реки.