McLaren не будет создавать свой кроссовер

Официальный представитель компании McLaren сообщил средствам массовой информации о том, что бренд не собирается выпускать собственный кроссовер, так как это полностью противоречит духу марки.

По словам менеджера по продажам, компания просто не имеет право выпускать паркетники, так как изначально специализировалась на лёгких суперкарах. Если же в линейке авто появится что-то вроде «обычного» кроссовера, это полностью перечеркнёт политику компании, которой она придерживалась со дня своего основания.

Кроме того, представитель бренда уточнил, что в настоящее время даже не идёт речь о производстве электрокаров, так как масса аккумуляторной базы для обеспечения необходимым количеством энергии слишком высока. И только когда технологии позволят производить лёгкие и мощные батареи, бренд сможет обзавестись электрифицированными моделями премиальных суперкаров.

Ранее стало известно о том, что компания презентовала обновлённую модификацию для 570S, и автомобиль уже вышел в свободную продажу.