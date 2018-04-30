Китайский Citroen C4 Aircross дебютировал в Пекине

Пекинский автосалон стал площадкой для презентации новой генерации кроссовера Citroen C4 Aircross. Если предыдущее поколение модели представляло собой перелицованный Mitsubishi ASX , то новинка представляет собой полностью оригинальный проект, выполненный в корпоративном стиле французского бренда.

Фактически кроссовер представляет собой несколько увеличенный в размерах Citroen C3 Aircross, доступный в числе прочего и на российском рынке. Модель получила длину кузова в 4 275 мм при колесной базе в 2 655 мм. Представители Citroen уверяют, что для своего класса автомобиль способен предложить максимальный объем свободного пространства для пассажиров заднего ряда.

Новинка ориентирована, в первую очередь, на китайский рынок и на фоне своего европейского младшего брата C3 Aircross имеет некоторые изменения. Например, для китайцев оставили внешние подушки на боковых поверхностях кроссовера. Еще больше изменений в салоне — новый руль, полноценный центральный подлокотник, более стильная центральная консоль, мультимедиа с адаптацией под китайские сервисы, проекционный дисплей и так далее.

Под капотом Citroen C4 Aircross, представленного в Пекине, на выбор два бензиновых мотора с объемом 1.2 и 1.6 литра и турбиной. Их мощность составляет соответственно 136 и 167 «лошадей». Привод предполагается только на переднюю ось, в то время как трансмиссия может быть механической или «автоматом».

Ожидается, что китайские продажи нового кроссовера Ситроен начнутся в течение одного-двух месяцев. О перспективах C4 Aircross на других рынках пока ничего не сообщается.