ТОП-5 лучших подержанных внедорожников за 500000 рублей

Автоэксперты российских автоизданий проанализировали продажи в сегменте SUV на российском авторынке бушных машин и составили рейтинг самых популярных, стоимость которых не превышает 500000 рублей.

Лидерство единогласно присвоено автомодели Chevrolet Niva. Машина прекрасно показала себя на российских дорогах и в жару и в снегопад.

К тому же данная автомодель имеет широкую элементную базу в России, что делает ремонтные работы существенно дешевле.

"Японец" Suzuki Grand Vitara занял второе место рейтинга. Машина данной автомодели с силовым агрегатом 1,6-2,4 литра нравится российским автолюбителям. Однако ремонтопригодной такую машину сложно назвать.