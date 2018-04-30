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ТОП-5 лучших подержанных внедорожников за 500000 рублей
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ТОП-5 лучших подержанных внедорожников за 500000 рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты российских автоизданий проанализировали продажи в сегменте SUV на российском авторынке бушных машин и составили рейтинг самых популярных, стоимость которых не превышает 500000 рублей.
Лидерство единогласно присвоено автомодели Chevrolet Niva. Машина прекрасно показала себя на российских дорогах и в жару и в снегопад.
К тому же данная автомодель имеет широкую элементную базу в России, что делает ремонтные работы существенно дешевле.
"Японец" Suzuki Grand Vitara занял второе место рейтинга. Машина данной автомодели с силовым агрегатом 1,6-2,4 литра нравится российским автолюбителям. Однако ремонтопригодной такую машину сложно назвать.
Третий результат у Nissan X-Trail 2000-07 г.в. Правда хорошим считается только автомодель с бензиновым агрегатом.
Четвертое и пятое место досталось Jeep Cherokee и Skoda Octavia Scout. Такие автомобили довольно редко можно встретить на автодорогах России.
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