Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?

Одна из ситуаций, грозящая автомобилисту лишением прав, — обгон тихоходного транспортного средства с выездом на встречную полосу. Когда маневр совершать можно, а когда он чреват?

Весна! Дачники косяком потянулись на свои «фазенды» и, увы, рискуют стать жертвой своей торопливости и неграмотности. Граждане, уставшие от душного города, стремятся поскорее добраться до места назначения, совершая обгоны медленного транспорта рискованно и в неположенных местах. Кстати, а что такое тихоход и когда можно совершать маневр?

Многим этот вопрос покажется странным, а ответ на него интуитивно очевидным. Тем не менее, тихоходная машина — не та, что едет медленнее вашей, а совершенно определенное понятие, прописанное в Правилах дорожного движения. Тихоходным можно считать только транспортное средство, паспортная максимальная скорость которого не превышает 30 км/ч. Технику, попадающую в данную категорию, отмечают соответствующим знаком — треугольником с желтой или красной окантовкой, дабы у водителей не было иллюзий, и они не записывали в тихоходы любую машину, которая априори кажется таковым по ряду признаков. Например, трактор «Беларус», часто встречающийся на загородных двухполосных трассах и создающий немало неудобств остальным участникам движения, к условно медленным не относится, ибо его максимальная скорость превышает 30 км/ч. А вот для асфальтоукладочного катка такой темп недостижим, и он — чистой воды тихоход.

До июля прошлого года вы имели право обойти такую «улитку» с соответствующим знаком на корме на двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» (3.20). Собственно, об этом прямо сказано и в трактовке самого знака: «Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски».

Совсем другая ситуация была при наличии разметки 1.11 (сплошная) или 1.11 (перестроение разрешено только с одной полосы), но отсутствии знака, запрещающего обгон. Здесь никаких исключений уже не предполагалось — под запретом находился любой обгон через сплошную линию. Но, если указатель присутствовал, то маневр разрешался при наличии и сплошной, и разметки 1.11 — приоритет был у знака.

Разночтение присутствовало, но к нему привыкли. Настолько, что некоторые водители уже год как ездят по старинке. Они не в курсе о пункте 9.1.1, который появился в июне 2017-го, и всякий раз рискуют, обгоняя строительную технику, в большом количестве выкатывающуюся на дороги весной и летом. За разъяснениями мы обратились к юристу и автоэксперту Сергею Смирнову : «Запрет обгона обозначается дорожным знаком 3.20 (»Обгон запрещен»). Кроме этого, как правило, запрет дублируется и сплошной линией разметки. До июля прошлого года в ПДД существовала коллизия. С одной стороны, ПДД запрещали пересекать сплошную линию разметки, с другой стороны, пояснение к знаку 3.20 «Обгон запрещен» позволяло водителям обгонять тихоходные транспортные средства, гужевые повозки, велосипеды, мопеды и двухколесные мотоциклы без бокового прицепа. При этом в тех же ПДД установлен приоритет дорожных знаков над разметкой. К тихоходам относятся транспортные средства, которые конструктивно не могут развивать скорость больше 30 км/ч и обозначены специальным знаком.

Однако, летом прошлого года появился новый пункт в ПДД. И теперь установлен отдельный запрет на движение по встречной полосе, если она отделена трамвайными путями, разделительной линией 1.1, 1.3 или разметкой 1.11 (если прерывистая линия слева). Об этом нам говорит пункт 9.1.1 Правил дорожного движения. Таким образом, если в процессе обгона Вы видите, что прерывистая разметка заканчивается и начинается сплошная линия, то нужно немедленно отказаться от маневра и вернуться на попутную полосу движения. В противном случае можно лишиться прав. Если же знак, запрещающий обгон, не дублируется сплошной линией разметки, то обгонять тихоходное транспортное средство позволяется».

Надеемся, теперь у многих отпадут вопросы, обгонять или не обгонять, а на тематических форумах будет меньше панических вопросов, как не превратиться в пешехода сроком до полугода.