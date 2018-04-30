Русский инженер создал «Партизан» — лучший внедорожник для худших дорог. Видео

Автомобиль поставляется в упаковке, и будущему владельцу придется собирать его из деталей.

В прочем, создатель модели Partisan One, российский инженер Юрий Постников уверен, что с задачей сборки справится любой мало-мальски подкованный автомобилист. Ведь конструкция достаточно проста, но очень надежна.

К несущей раме с перпендикулярными опорами крепятся элементы, большинство из которых имеет простой, до примитивности, дизайн. В случае поломки в «полевых условиях» недостающие детали кузова можно просто вырезать из обычного листа металла. На концепт автомобиля устанавливается дизельный двигатель « Фиат » на 2,8 литра. Но конструкция внедорожника такова. Что при необходимости можно поставить на него практически любой дизельный мотор. Два больших бензобака дают возможность проехать 100 км без дозаправки.

Постников надеется, что его внедорожник с такими характеристиками может пригодиться для нужд армии. Тогда к точке сборки контейнеры с «конструктором» можно будет доставлять самолетом или любим другим транспортом, более мобильным, чем автовоз.