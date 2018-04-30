Автомобиль поставляется в упаковке, и будущему владельцу придется собирать его из деталей.
В прочем, создатель модели Partisan One, российский инженер Юрий Постников уверен, что с задачей сборки справится любой мало-мальски подкованный автомобилист. Ведь конструкция достаточно проста, но очень надежна.
К несущей раме с перпендикулярными опорами крепятся элементы, большинство из которых имеет простой, до примитивности, дизайн. В случае поломки в «полевых условиях» недостающие детали кузова можно просто вырезать из обычного листа металла. На концепт автомобиля устанавливается дизельный двигатель «Фиат» на 2,8 литра. Но конструкция внедорожника такова. Что при необходимости можно поставить на него практически любой дизельный мотор. Два больших бензобака дают возможность проехать 100 км без дозаправки.
Постников надеется, что его внедорожник с такими характеристиками может пригодиться для нужд армии. Тогда к точке сборки контейнеры с «конструктором» можно будет доставлять самолетом или любим другим транспортом, более мобильным, чем автовоз.