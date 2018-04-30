7 внедорожников, изменивших ход автомобильной истории

Но из общей массы выделяются те, которым было суждено изменить ход автомобильной истории. О них — в нашем материале.

Willys

Именно с Willys началась история внедорожников. Его триумфальный путь начался… с отрубленной головы прямого конкурента.

В начале 40-х годов верхушка армии США объявила конкурс на создание легкого внедорожника, пригодного для военного использования. Временные рамки отвели жесткие — два месяца. Учитывая специфику и сжатые сроки, всего лишь три компании решили попытать удачу: Willys-Overland Motors, Ford и American Bantam.

Спустя шестьдесят дней готовый проект смогли предоставить лишь конструкторы и инженеры American Bantam. Казалось, что пришел их звездный час. Однако руководство Willys-Overland Motors не сдалось. Вместо того чтобы признать поражение, боссы развернули масштабную подковерную игру с использованием взяток «кому следует». В итоге, дэдлайн был сдвинут на пятнадцать дней. Срок-то, в общем, не большой, но его хватило, чтобы Willys стал победителем. Секрет успеха прост — у Bantam была похищена вся техническая документация. Историческая «справедливость» во всей красе: одни создали нужный автомобиль, а все лавры достались другим.

Вот что еще любопытно: все три автомобильные компании поставляли свою продукцию в СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. Причем разницы между Willys и Ford в Советском Союзе не видели, отчего машины обоих брендов называли исключительно «Виллисами». А вот Bantam ласково именовали «бантиками. Кстати, именно эти внедорожники находились у охраны маршала Георгия Константиновича Жукова

В скором времени Willys стали очень популярны. Достижению „Эвереста“ способствовали три кита, на которых базировались внедорожники: неприхотливость, ремонтопригодность и проходимость. В дальнейшем Willys эволюционировали во всем известный бренд Jeep . А вот Bantam обанкротился как только отгремела война, не вписался, так сказать, в поворот истории.

Land Rover Centre Steer

После окончания Второй Мировой войны экономическая ситуация в Британии находилась в затруднительном положении. Поэтому особую роль „тягача“ отвели автомобилестроению. Молодая компания Land Rover получила разрешение на производство машин гражданского назначения. И уже в 1947 года был представлен опытный образец, с которого и началась история британских „проходимцев“. Любопытно, что создатели сначала разместили руль по центру. Но потом, когда авто стали готовить к серийному выпуску, „баранку“ вернули на правую сторону, привычную для британцев. А облик внедорожника практически ничем не отличался от эталона тех времен — Willys. За год было создано двадцать пять авто.

В 1948 году Land Rover Centre Steer был продемонстрирован на автомобильной выставке в Амстердаме. Публика и пресса тепло приняли „проходимца“ с отключаемым передним мостом для гражданских лиц. Спустя два года внедорожник пережил первый рестайлинг — изменения коснулись трансмиссии.

К 1960 году (момент снятия с конвейера) компания выпустила порядка 250 тысяч автомобилей. За 12 лет „проходимцы“ претерпели множество изменений, даже колесная база существовала в нескольких вариантах, плюс появился дизельный двигатель.

Кстати, именно этот „проходимец“ в 1983 году превратился в легендарный Defender. До этого внедорожники именовались Land Rover Series I, II и III.

Range Rover I В 1970 году появился Range Rover I — внедорожник, который перевернул представление о машинах данного класса. Дело в том, что конструкторы и инженеры поставили перед собой цель — доказать, что проходимость может сочетаться с повышенным комфортом. И сумели достичь желаемого. Материалы, которые использовались для отделки салона, до этого применялись лишь в авто бизнес-класса. Внушительный вклад внесли и дизайнеры. Поэтому Range Rover I стал первым „проходимцем“ с изысканным, а не нарочито грубым экстерьером. Вскоре после дебюта внедорожник перекочевал в Лувр. Здесь его выставили как эталон промышленного дизайна.

Range Rover первого поколения отличался алюминиевым кузовом, золотой медалью за безопасность и надежным мотором с рабочим объемом 3,9-литра мощностью в 182 л.с. Через год внедорожник удостоился награды Dewar Award за выдающиеся технические достижения.

В 1976 году с конвейера сошел миллионный экземпляр. Кстати, первый рестайлинг состоялся спустя 15 лет. Были изменены внешность, салон и мотор. Так, помимо модернизированного 3,9-литрового двигателя, появился еще и 4,3-литровый, выдававший 202 „лошади“.

Nissan Patrol Y60 Nissan, как и многие другие компании, озадачился производством внедорожника сразу после окончания Второй Мировой войны. И первый автомобиль был представлен в 1946 году. По сути, это был всем хорошо знакомый Willys. Японцы даже не пытались скрыть родственную связь с американцами, поэтому свое детище назвали Willys MB. Это „проходимец“ выпускали до 1951 года. А затем его сменил первый Patrol — внедорожник с 6-цилиндровым двигателем мощностью в 85 „лошадок“.

В 1988 году было выпущено 4-е поколение Nissan Patrol Y60. Любопытно, именно этот внедорожник стал одним из первых авто данного класса, которому удалось просочиться в Советский Союз. В 1989 году Patrol Y60 в СССР начали продавать официально.

Новое поколение получило вместо рессорной подвески пружинную (это благоприятно сказалось на комфорте и проходимости). Правда, продавалась вариация с задней рессорной подвеской. Окончательно она оказалась на обочине истории лишь в 1994 году. Помимо этого внедорожник обзавелся стабилизаторами устойчивости, усилителем руля, дисковые тормоза и синхронизаторами на задней передаче.

Топовые комплектации могли похвастать задним дифференциалом повышенного трения (а также его ручной блокировкой) и карданным приводом передней лебедки (рычаг управления находился в салоне).

Выпускался Y60 в 5 вариациях: хардтоп, высокий хардтоп, высокий вэн, универсал и пикап. А два силовых агрегата работали либо с 5-ступенчатой „механикой“, либо с 4-ступенчатым „автоматом“.

Интересно, что с 1988 по 1994 года Patrol Y60 в Австралии продавался под именем Ford Maverick . По сути, внешне и технически „проходимцы“ не отличались. Распознать, кто есть кто можно было по цвету кузова и уровню отделки салона.

Toyota Land Cruiser 80 Этот легендарный внедорожник дебютировал в 1988 году. Любопытно, именно с „восьмидесятого“ принято вести историю Land Cruiser. Эта модель стала прорывом как во внешности, так и в оснащении. Toyota Land Cruiser 80 экстерьером уже не походила на предыдущие модели. Она перестала быть угловатым „чемоданом“. Внедорожник обзавелся крепко рамой и прочным кузовом на который не жалели металла и защиты от коррозии.

»Восьмидесятый" продавался в трех исполнениях: STD (базовая), GX (улучшенная) и VX (люксовая). В последнем варианте автомобиль получил материалы отделки, которые соответствовали уже премиальному сегменту.

Машины оснащались 6-цилиндровыми, рядными моторами с рабочим объемом в 4,0-, 4,2— и 4,5-литров. А мощность варьировала от 135 до 205 л.с. Компанию силовым агрегатам составляли либо 5-ступенчатая «механика», либо 4-ступенчатый «автомат». Привод мог быть или Part-Time 4WD, или Full-Time 4WD.

Как и Patrol Y60, Land Cruiser 80 стал легендой, что называется, при жизни. А вскоре после появления внедорожник добрался и до просторов СССР. Этому способствовали дальневосточные моряки, которые привозили «восьмидесятый» прямиком из Японии.

Официально производство Land Cruiser 80 остановилось в 1998 году.

Mitsubishi Pajero II В 1991 году японцы представили второе поколение Mitsubishi Pajero. От исходника его отличали не только серьезные изменения в экстерьере. Инженеры еще основательно поработали над ходовыми качествами внедорожника. Например, Pajero мог похвастать уникальной трансмиссией Super Select 4WD. Она позволяла покорять сухие покрытия на полном приводе за счет появления межосевого дифференциала. В качестве опций предлагалась система высоты дорожного просвета и регулировки амортизаторов.

Интересно вот еще что: кроме гражданских вариантов внедорожника, отличавшихся комфортом, Mitsubishi предлагали и коммерческую версию. По оснащению она являлась бюджетной, даже спартанской. Более того, моторы и те ставили от машин предыдущего поколения.

Внедорожные качества автомобиля были протестированы самым серьезным образом — Pajero принял участие в нескольких гонках знаменитого ралли «Дакар». Испытание «японцы» прошли достойно, сумев завоевать 12 титулов.

Сначала «проходимец» продавался только в Японии. Но вскоре модель была отправлена на завоевание не только Североамериканского рынка, но и Европейского. Расширилась и география производства. К Стране восходящего солнца подключились Индия и Филиппины.

В 1999 году выпуск Pajero второго поколения остановился. А лицензия на производство внедорожника быстро перекочевала в китайскую компанию Changfeng Motor. Любопытно: в 2002 году Mitsubishi Motors возродило производство именно второго поколения. Эта модель продавалась под названием Mitsubishi Pajero Classic.

Первое поколение легендарного RAV4, появившееся в 1994 году, совершило революцию. Именно конструкторы и инженеры Toyota первыми додумались сделать модель с повышенной проходимостью в виде облегченного кроссовера, а не привычно-архаичного тяжеловеса.

Кроссовер RAV4 был создан на базе модели Toyota Celica GT-Four. Причем сначала продавалась 3-дверная версия. А 5-дверная вариация появилась годом позже. Создатели позиционировали свое детище как машину для молодежи, любящей активный отдых. Кстати, аббревиатура RAV расшифровывается — Recreation Active Vehicle. А четверка означает наличие постоянного полного привода.

Кроссовер оснащался 2-литровым силовым агрегатом, который выдавал либо 135, либо 178 л. с. А компанию ему составляла как «механика», так и «автомат». В продаже имелось два варианта трансмиссии: переднеприводная и полноприводная.

В 1998 году на рынке была представлена новая «дикарская» версия кроссовера с тканевой крышей.

Автомобиль быстро стал хитом продаж. Но смены поколений, которые происходят с завидной регулярностью, не оставили и следа от того революционного мини-кроссовера. Сейчас это уже полноценный компактный паркетник, не имеющий ничего общего (кроме имени, конечно) с машиной первого поколения.