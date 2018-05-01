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Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC показали на фото
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Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC показали на фото 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В Сети опубликована порция шпионских фотографий обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC. Действующий GLC продается еще с 2015 года и теперь пришла пора его рестайлинга.
Прототип обновленного немецкого кроссовера был замечет фотошпионами во время обкатки на дорогах Германии. Кузов автомобиля практически полностью лишен камуфляжа, поэтому можно оценить его дизайн.
В целом, судя по снимкам, внешний облик нового GLС останется узнаваемым. Перемены в сравнении с предшественником можно будет наблюдать в передней части кузова, где появится новая решетка радиатора, обновленные фары, а также видоизмененные полоски светодиодных ДХО (дневных ходовых огней).
Сзади можно заметить новый бампер с накладкой из некрашеного пластика и другие патрубки выхлопной системы.
По предварительной информации, в моторную гамму нового Mercedes GLC войдут 1,9-литровые моторы на 211 и 245 лошадиных сил, а также 2,1-литровый турбодизель с отдачей в 204 «лошадки».
Официальный дебют кроссовера состоится в рамках автосалона во Франкфурте осенью текущего года.
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