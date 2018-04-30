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Обновлённый Mercedes-Benz GLC: первые изображения
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Обновлённый Mercedes-Benz GLC: первые изображения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На днях в Сети появились шпионские фотоснимки рестайлингового кроссовера GLC, пользуясь ими, портал «Карельские Вести» представил, как он будет выглядеть.
Mercedes-Benz GLC появился в 2015-м году, позаимствовав множество стилистических элементов у соплатформенного С-класса. Сама «цэшка» уже получила относительно лёгкий рестайлинг, кроссовер же должен измениться более существенно, по крайней мере, спереди. Фары получат совершенно новую форму, иными станут и полоски светодиодных ходовых огней. Помимо этого, появится новая трапециевидная решётка радиатора. При этом капот и передние крылья останутся прежними.
Самым заметным новшеством задней части является бампер, получивший более массивную накладку из неокрашенного пластика. Она будет выглядеть более строго за счёт ровной верхней границы, а не волнистой, как на нынешней модели. Также GLC получит более «оквадраченные» патрубки выхлопной системы. Фонари, судя по всему, могут не претерпеть изменений.
В настоящее время в России Mercedes-Benz GLC можно приобрести за 3 230 000 рублей (GLC 250 4MATIC, 211 л.с.). На 40 тысяч дороже обойдётся самый доступный дизельный вариант GLC 220 d (170 л.с.). Самой же дорогой является спортивная модификация Mercedes-AMG GLC 63 S (510 л.с.), цены на которую стартуют с отметки в 7 650 000 руб.
Кстати, на прошлой неделе дебютировал новый седан А-класса, который станет глобальной моделью.
По материалам: www.kolesa.ru
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