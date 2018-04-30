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Dodge Demon получил 1 000-сильную прокачку от Hennessey
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Dodge Demon получил 1 000-сильную прокачку от Hennessey 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Тюнингованный маслкар в «демоническом» исполнении способен набрать первую «сотню» менее чем за 2 секунды. Hennessey Performance специализируется на тюнинге американских автомобилей и очередной проект не стал исключением. Последний проект ателье базируется на экстремальном купе Dodge Demon, который был выпущен производителем специально для любителей дрэг-рейсинга. После тюнинг-прокачки мощность купе увеличилась до 1 000 л.с.
Напомним, Dodge Demon комплектуется компрессорной V-образной «восьмеркой» Hemi объемом 6,2 литра, отдача которой составляет 840 л.с. и 1 044 Нм крутящего момента. В такой конфигурации автомобиль способен разогнаться с нуля до 96 км/ч за 2,3 секунды, а четверть мили проходит за 9,65 секунды.
В Hennessey Performance посчитали такие результаты неудовлетворительными и подготовили пакет HPE1000 для Демона. Сначала фирма опубликовала видео с автомобилем на динамометрическом стенде, где была зафиксирована отдача 880 л.с. и 1 092 Нм крутящего момента. С учетом 20-процентной потери трансмиссии, отдача автомобиля на коленвале составляет 1 056 л.с. и 1 311 Нм, что превышает стандартную мощность на 216 л.с.
Какие именно доработки были выполнены для увеличения мощности не сообщается. С таким ростом мощности логично ожидать улучшения динамики. Оно есть — тюнингованный Dodge Demon HPE1000 прошел четверть мили за 9,38 секунды, но что более интересно и важно, разгон 0-96 км/ч был выполнен всего за 1,93 секунды.
Кстати, Dodge Challenger на протяжении нескольких лет хорошо продается в США практически без снижения продаж. Так, например, в 2015 году было продано 66 365 машин, в 2016-м — 64 478 штук, а в 2017-м объем продаж составил 64 537 единиц. Для сравнения, Ford Mustang в прошлом году разошелся тиражом 81 866 автомобилей (105 932 штуки годом ранее), тогда как владельцами Chevrolet Camaro стали 67 940 человек (72 705 — в 2016 году). Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал, какая мистика приключилась с несколькими экземплярами Dodge Demon на Хэллоуин. По материалам: www.kolesa.ru
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