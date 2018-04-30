Dodge Demon получил 1 000-сильную прокачку от Hennessey

Тюнингованный маслкар в «демоническом» исполнении способен набрать первую «сотню» менее чем за 2 секунды. Hennessey Performance специализируется на тюнинге американских автомобилей и очередной проект не стал исключением. Последний проект ателье базируется на экстремальном купе Dodge Demon , который был выпущен производителем специально для любителей дрэг-рейсинга. После тюнинг-прокачки мощность купе увеличилась до 1 000 л.с.

Напомним, Dodge Demon комплектуется компрессорной V-образной «восьмеркой» Hemi объемом 6,2 литра, отдача которой составляет 840 л.с. и 1 044 Нм крутящего момента. В такой конфигурации автомобиль способен разогнаться с нуля до 96 км/ч за 2,3 секунды, а четверть мили проходит за 9,65 секунды.

В Hennessey Performance посчитали такие результаты неудовлетворительными и подготовили пакет HPE1000 для Демона. Сначала фирма опубликовала видео с автомобилем на динамометрическом стенде, где была зафиксирована отдача 880 л.с. и 1 092 Нм крутящего момента. С учетом 20-процентной потери трансмиссии, отдача автомобиля на коленвале составляет 1 056 л.с. и 1 311 Нм, что превышает стандартную мощность на 216 л.с.

Какие именно доработки были выполнены для увеличения мощности не сообщается. С таким ростом мощности логично ожидать улучшения динамики. Оно есть — тюнингованный Dodge Demon HPE1000 прошел четверть мили за 9,38 секунды, но что более интересно и важно, разгон 0-96 км/ч был выполнен всего за 1,93 секунды.