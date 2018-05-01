В выставочном автоцентре BMW Welt презентовали BMW M2 Competition

Баварские автоконструкторы освежили BMW M2 Competition, теперь под капотом спорт-купе размещен силовой агрегат на 405 л.с. Презентация автоновинки прошла в мюнхенском автоцентре BMW Welt.

Обсуждаемый автоцентр находится по соседству со штаб-квартирой баварского автобренда в Мюнхене.

Тут немецкий автопроизводитель частенько презентует автоновинки собственного производства.

Если более конкретно, то по силовой части автоновинка обзавелась трехлитровым мотором на 405 л.с., обойдя базовую версию на 90 л.с.

В роли трансмиссии применяется либо шестиступенчатая механическая, либо семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Разгон до отметки в 100 км/ч BMW M2 Competition берет за 4,2 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке в 250 км/ч. Однако с опционным пакетом M Drive планку максимальной скорости можно поднять до отметки в 280 км/ч.