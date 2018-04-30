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Mercedes-Maybach G650 Landaulet добрался до России
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Mercedes-Maybach G650 Landaulet добрался до России 

Allroader.ru 12 минут назад
Фото: Allroader.ru
В России появился в продаже уникальный Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Внедорожник премиального уровня был выпущен тиражом всего в 99 экземпляров. Одной из особенностей модели является оригинальный кузов с четырьмя дверями, но частично мягкой крышей, прикрывающей второй ряд сидений (так называемый, кузов «ландо»). Исполнение салона четырехместное, с индивидуальными раздельными креслами.
С учетом статуса модели, она обладает роскошной отделкой внутреннего убранства с использованием кожи эксклюзивных сортов и натурального дерева дорогих пород. Все сиденья внедорожника, созданного на платформе предыдущего G-Class оснащены электрорегулировками и функцией вентиляции, также в наличии отдельны1 климат-контроль для сиденьев заднего ряда.
Силовой агрегат G650 Landauletn при объеме в 6.0 литров выдает 630 «лошадей» мощности и работает в паре с автоматической трансмиссией. Привод у внедорожника, естественно, только полный, причем за счет замены мостов и других изменений величина дорожного просвета увеличилась до 450 мм, что существенно повышает проходимость машины.
По некоторым данным, в Россию ввезено всего два экземпляра в сером и белом кузове, также известно, что еще на самом старте продаж весь тираж в 99 экземпляров был мгновенно раскуплен. Так, выставленный в одном из московских дилерских центров серый Mercedes-Maybach G650 Landaulet уже не новый и имеет пробег в 1 тысячу километров, не исключено, что по ровному асфальту Монако. Но это не помешало оценить внедорожник в 85 миллионов рублей.
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