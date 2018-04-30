Porsche 911 предстал в эксклюзивном варианте

Porsche 911 выполнен в форме кабриолета и имеет необычную цветовую гамму.

Внешне Porsche 911 можно обозначить, как GT Silver Metallic. А все благодаря тому, что кузов имеет ярко выраженные серебристые оттенки.

Внутри же преобладает красная тема. В малиновый цвет окрашены элементы салона, и даже приборная панель.

Вся эта цветовая гамма разбавлена черными вкраплениями, которые присутствуют на спинках сиденьях, рулевом колесе и ручке по переключению передач. В интерьере свое слово сказало и серебро, размещенное отчасти на приборной панели.

Можно также отметить своеобразные колеса, украшаемые пятью комплектами двойных спиц. Кроме того можно без труда увидеть характерные обозначения бренда Porsche на разных частях кузова.

О технических подробностях автомобиля достоверно известно немногое. Предположительно на нем установлен двигатель с объемом в 3 литра с турбонаддувом и мощностью 450 лошадиных сил.