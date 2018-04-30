GM расширяет производство Cadillac XT5 и GMC Acadia

XT5 стал самой продаваемой моделью Cadillac на всех рынках. В первом квартале нынешнего года спрос вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, в то время как популярность Acadia выросла на более чем 15 процентов. В связи с постоянно растущим количеством продаж корпорация решила увеличить выпуск моделей на 50 процентов и предоставить дополнительные 700 рабочих мест на заводе в Теннесси.

«Это дополнение не только свидетельствует о популярности этих кроссоверов GMC и Cadillac, но и свидетельствует о большой работе, выполняемой командой Спринг Хилл», — сказал директор завода Кен Найт. «Их приверженность строительству качественных автомобилей видна с каждым днем. Это также демонстрирует сильный дух совместной работы между GM и нашими партнерами UAW, поскольку мы работаем вместе, чтобы удовлетворить наших клиентов».

Напоминаем, в конце прошлого года General Motors объявила о вложении почти 300 миллионов долларов в завод. Данное место ранее занималось сбором разработок Saturn.