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Cмелый дизайн и легкость управления. Lexus RX в Лексус — Волгоградский
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Cмелый дизайн и легкость управления. Lexus RX в Лексус — Волгоградский 

Wroom.ru 36 минут назад
Фото: Wroom.ru
Став самым популярным в своем сегменте*, премиальный кроссовер Lexus RX открывает вам еще больше новых возможностей и дополнительных привилегий. Откройте новые RX 350L с увеличенным объемом багажного отделения и RX Black Royal** с эксклюзивным дизайном.
Успейте приобрести Lexus RX, подходящий именно вам, на особо привлекательных условиях до 30 апреля. При покупке Lexus RX в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-In вам будет предоставлено дополнительное преимущество в размере 150 000 рублей***.
Обеспечьте себе особое спокойствие и уверенность во время владения вашим Lexus RX благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге»**** сроком на 3 года при покупке автомобиля.
Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14 и узнайте все подробности предложения.
Лексус Центр Волгоградский
Официальный дилер Lexus
Москва, Остаповский проезд, д. 4  rolf-volgogradskiy.ru  *По данным Автостат Lexus RX второй год подряд (2016, 2017) является лидером продаж в премиум-сегменте https://www.autostat.ru/news/32963/.
**BLACK ROYAL Доступна в RX300 AWD и RX 350.
***Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus RX 300, RX 300 AWD, RX 350 и RX 450h 2017 и 2018 годов выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 000 рублей. При покупке а/м Lexus RX 350L 2017 и 2018 годов выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. Количество а/м ограниченно.
****Участвующие автомобили: Lexus RX (автомобили, проданные после 01 марта 2018г.). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus RX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы Вы можете ознакомиться на сайте lexus-volgogradskiy.ru
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