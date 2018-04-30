Gumpert и Aiways создали суперкар RG Nathalie

Результатом партнерства между Gumpert и китайской фирмой Aiways, является новый автомобиль RG Nathalie, который во много напоминает Audi Sport Quattro Concept.

Транспортное средство, названное в честь одной из дочерей Гумперта, оснащается силовой установкой, состоящей из четырех электродвигателей. Используется водородный топливный элемент. Осознавая отсутствие водородных заправочных станций во всем мире, Gumpert и Aiways внедрили реформер метанола. Эта система принимает метанол и может разделить его на углекислый газ, который высвобождается в воздух, и водород, необходимый для питания аккумуляторов. Согласно последним данным, RG Nathalie может ускоряться от нуля до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды и в последствии достигать 300 км/ч. Запас хода в обычном режиме — 600 километров, в достаточно экономичном — порядка 1126 километров.