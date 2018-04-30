Появились первые снимки Mercedes-Benz GLC нового поколения

Не давно в сети интернет появились шпионские фото кроссовера нового поколения Mercedes-Benz GLC.

Mercedes-Benz GLC появился в первой версии не так давно в 2015 году, на данный момент появились данные, что в новой версии авто собрал в себе новые технологии и разработки в автомобиле строении и большая часть уже вошла в оснащенность. Дизайн также получил уникальность, и не одна марка не будет походить, чем-либо на Mercedes-Benz GLC. Особое значение придали оптике, бамперам.

Кроссоверы будут выпускаться с двигателями от 1,9 литров до 2,1, в зависимости от комплектации и соответственно цены.

По предоставленным данным презентация планируется на осень, которая будет проходить во Франкфурте, посмотрим, что будет за новинка.