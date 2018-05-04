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Источник: Китай предложил увеличить импорт товаров из США
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Источник: Китай предложил увеличить импорт товаров из США 

Газета.Ru 39 минут назад
Китай предложил увеличить импорт товаров из США и снизить пошлины на некоторые товары, включая автомобили, в рамках переговоров по разрешению торгового спора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Китай также попросил, чтобы Вашингтон прекратил вводить какие-либо новые ограничения на китайские инвестиции.
Помимо этого, Китай потребовал, чтобы США отказались от введения пошлин на китайские товары в 25%.
Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай и США достигли консенсуса по некоторым направлениям своего торгового спора.
Уточняется, что стороны все еще имеют большие разногласия в отношении оставшихся вопросов.
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