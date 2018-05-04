Источник: Китай предложил увеличить импорт товаров из США

Китай предложил увеличить импорт товаров из США и снизить пошлины на некоторые товары, включая автомобили, в рамках переговоров по разрешению торгового спора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Китай также попросил, чтобы Вашингтон прекратил вводить какие-либо новые ограничения на китайские инвестиции.

Помимо этого, Китай потребовал, чтобы США отказались от введения пошлин на китайские товары в 25%.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай и США достигли консенсуса по некоторым направлениям своего торгового спора.

Уточняется, что стороны все еще имеют большие разногласия в отношении оставшихся вопросов.