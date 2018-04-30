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Китай рассматривает сокращение пошлин на импорт автомобилей
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Китай рассматривает сокращение пошлин на импорт автомобилей 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Государственный совет Китая занимается изучением предложения по сокращению импортных пошлин примерно на половину.
Согласно достоверным источникам, налог на импорт автомобилей снизится до 10 или 15 процентов с нынешних 25 процентов. Ожидается, что подобные действия позволят иностранным производителям, таким как BMW, Lexus и Porsche, предлагать значительно больше транспортных средств (особенно премиум-класса).
Окончательное решение может быть принято уже в следующем месяце. Более низкий тариф принесет многим компаниям новые возможности, поскольку сделает их транспортные средства более конкурентоспособными по отношению к местным моделям. Однако это может не коснуться автомобилей, производимых в Соединенных Штатах, ведь правительство Китая угрожает ввести дополнительные 25-процентные импортные пошлины специально для автомобилей США.
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