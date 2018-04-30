Ещё
Польская пенсионерка купила себе Subaru WRX STI
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польская пенсионерка купила себе Subaru WRX STI 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жительница Польши Михалина Боровчик-Едржеек — скромная пенсионерка. Государственное пособие, которое она получает каждый месяц, составляет 504 евро. Тем не менее 81-летняя женщина сумела скопить достаточную сумму, чтобы приобрести спорткар Subaru WRX STI.
Пенсионерка отметила, что всю жизнь засматривалась на быстрые автомобили, однако позволить себе собственный спорткар она смогла только после выхода на пенсию. Как отметила владелица Subaru WRX STI: «Этот автомобиль имеет душу и сердце». Стоимость этого автомобиля составляет 46 000 евро, или пособие польского пенсионера за 7,5 лет. Тем не менее женщине пришлось копить деньги в течение 13 лет. «300-сильный WRX STI того стоил», — отметила пенсионерка.
Пенсия является не единственным источником дохода женщины, она владеет также несколькими квартирами, которые сдает в аренду, поэтому могла ежемесячно откладывать достаточно большие суммы.
Следует отметить, что автомобиль был куплен не для того, чтобы пылиться в гараже. На своем WRX STI Михалина проезжает около 15 000 км в год.
Карельские вести: последние новости
У совместной марки GM и SAIC появился компактвэн за 580 000 рублей Volkswagen представил несколько новых моторов Обновленный лифтбек Lada Granta показался на фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи44
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение