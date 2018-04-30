Польская пенсионерка купила себе Subaru WRX STI

Жительница Польши Михалина Боровчик-Едржеек — скромная пенсионерка. Государственное пособие, которое она получает каждый месяц, составляет 504 евро. Тем не менее 81-летняя женщина сумела скопить достаточную сумму, чтобы приобрести спорткар Subaru WRX STI.

Пенсионерка отметила, что всю жизнь засматривалась на быстрые автомобили, однако позволить себе собственный спорткар она смогла только после выхода на пенсию. Как отметила владелица Subaru WRX STI: «Этот автомобиль имеет душу и сердце». Стоимость этого автомобиля составляет 46 000 евро, или пособие польского пенсионера за 7,5 лет. Тем не менее женщине пришлось копить деньги в течение 13 лет. «300-сильный WRX STI того стоил», — отметила пенсионерка.

Пенсия является не единственным источником дохода женщины, она владеет также несколькими квартирами, которые сдает в аренду, поэтому могла ежемесячно откладывать достаточно большие суммы.

Следует отметить, что автомобиль был куплен не для того, чтобы пылиться в гараже. На своем WRX STI Михалина проезжает около 15 000 км в год.