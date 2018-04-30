Mercedes-Benz выпустил больше изображений нового A-Class

Совершенно новый Mercedes-Benz A-Class 2018 модельного года уже доступен для заказа на европейском рынке. Отмечается, автомобиль оснащен впечатляющими технологиями и имеет элегантный стиль.

Теперь транспортное средство предлагается с полуавтономными системами управления и предлагает высокий уровень безопасности. A-Class использует ряд новых двигателей, включая 1,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат, выдающий 160 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, 2,0-литровый бензиновый вариант, производящий 221 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента, а также 1,5-литровый четырехцилиндровый дизель, обеспечивающий 114 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Клиентам будет предложена семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением и система полного привода. В комплектацию Mercedes-Benz A-Class входит приборная панель с впечатляющим дизайном и новейшая информационно-развлекательная система MBUX. Мультимедийный комплекс включает два 10,25-дюймовых дисплея и поддержку голосового управления.