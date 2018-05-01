Автопарк BelkaCar пополнился 200 новыми Kia Rio X-Line

Автомобильный парк каршеринговой компании BelkaCar пополнился 200 новыми Kia Rio X-Line, сообщили представители фирмы. Отныне в распоряжении BelkaCar значится 500 единиц этой новой модели «Киа».

Суммарное число автомобилей в парке данной каршеринговой компании составляет 2 тысячи 125 единиц, большая часть которых приходится на Kia Rio. Помимо этой модели в распоряжении BelkaCar имеется 300 автомобилей Mercedes-Benz CLA, а также 125 единиц Mercedes-Benz GLA.

По мнению руководства этой каршеринговой компании, акцент на модель Kia Rio X-Line и Kia Rio в целом является наиболее оптимальным решением, поскольку данные автомобили максимально подходят под требования потребителей каршеринговых услуг.