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Автопарк BelkaCar пополнился 200 новыми Kia Rio X-Line
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Автопарк BelkaCar пополнился 200 новыми Kia Rio X-Line 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Автомобильный парк каршеринговой компании BelkaCar пополнился 200 новыми Kia Rio X-Line, сообщили представители фирмы. Отныне в распоряжении BelkaCar значится 500 единиц этой новой модели «Киа».
Суммарное число автомобилей в парке данной каршеринговой компании составляет 2 тысячи 125 единиц, большая часть которых приходится на Kia Rio. Помимо этой модели в распоряжении BelkaCar имеется 300 автомобилей Mercedes-Benz CLA, а также 125 единиц Mercedes-Benz GLA.
По мнению руководства этой каршеринговой компании, акцент на модель Kia Rio X-Line и Kia Rio в целом является наиболее оптимальным решением, поскольку данные автомобили максимально подходят под требования потребителей каршеринговых услуг.
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