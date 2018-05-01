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Dongfeng готовит к премьере новый пикап на базе Nissan Navara
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Dongfeng готовит к премьере новый пикап на базе Nissan Navara 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Производитель Dongfeng планирует выпустить новый пикап, который лежит на базе Nissan Navara последней генерации.
По сути, новая модель является перелицованным вариантом японского бестселлера.
В качестве напоминание, скажем, в модельном ряду Dongfeng уже есть пикап Rich, который построен на архитектуре Navara 1998 года выпуска.
В моторном отсеке Dongfeng Rich, после проведенной небольшой модернизации, может стоять доработанный 2,5-литровый 140-сильный дизель или прежний 2,4-литровый бензиновый силовой агрегат с отдачей 139 л.с. В паре с ними трудиться 5— или 6-ступенчатая МКПП. Тип привода может быть как задним, так и полным. Стоимость обновленного автомобиля варьируется от 85 800 до 121 800 юаней (839 тыс. руб. до 1,19 млн руб.).
Известно, что новый пикап Dongfeng, построенный на базе Navara 2018, появится у дилеров в IV квартале этого года, и будет стоит от 120 000 до 130 000 юаней (1,17 млн до 1,27 млн рублей). То есть новинка не оставит китайским конкурентам практически никаких шансов.
Предполагается, что в движении автомобиль будет приводиться 2,5-литровым бензиновым движком, производитель которого 166 л.с. от Navara. Кроме того, габариты пикапов тоже будут сопоставимы.
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