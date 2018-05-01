Эксперты составили рейтинг самых интересных седанов 2018 года 

На первом месте разместился корейский KIA Stinger. На авторынке России автомобиль появился месяц назад, но имеет все шансы стать хитом продаж.
Эксперты разработали рейтинг лучших седанов, на которые автомобилистам стоит обратить внимание в этом году.
Прежде всего, специалисты выделили корейский KIA Stinger. На авторынке России автомобиль появился месяц назад, но имеет все шансы стать хитом продаж. Седан под капот получит 2— и 3,3-литровые двигатели с турбонаддувом и технологией твин-турбо. Об этом сообщает издание VladTime.
На второе место рейтинга эксперты поместили немецкий Audi A3. В моторном отсеке машину разместят агрегаты от 1,2 до 2,5 л. Кроме того, возможен и выход гибридной версии.
Тройку лидеров замыкает японский премиальный Lexus IS. Он имеет агрессивный дизайн, в подкапотном пространстве стоит выделить 4— и 6-цилиндровые моторы, объем которых равен 2,0 и 3,5 литра.
В топ-5 попали LADA Vesta Cross и Mercedes-Benz E-Class. Первый на российском рынке ожидается в скором времени. Второй в 2016 году прошел процесс рестайлинга и пользуется востребованностью среди отечественных автомобилистов.
На шестой строчке рейтинга разместился баварский BMW 5 Series. Он получил множество функций, а также классическое немецкое оформление. Седьмое место эксперты отдали японскому люксовому Toyota Camry. Он пользуется широкой популярностью во всем мире и является одним из успешных бизнес-седанов с высоким уровнем надежности.