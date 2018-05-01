Эксперты составили рейтинг самых интересных седанов 2018 года

На первом месте разместился корейский KIA Stinger . На авторынке России автомобиль появился месяц назад, но имеет все шансы стать хитом продаж.

Эксперты разработали рейтинг лучших седанов, на которые автомобилистам стоит обратить внимание в этом году.

Прежде всего, специалисты выделили корейский KIA Stinger. На авторынке России автомобиль появился месяц назад, но имеет все шансы стать хитом продаж. Седан под капот получит 2— и 3,3-литровые двигатели с турбонаддувом и технологией твин-турбо. Об этом сообщает издание VladTime.

На второе место рейтинга эксперты поместили немецкий Audi A3. В моторном отсеке машину разместят агрегаты от 1,2 до 2,5 л. Кроме того, возможен и выход гибридной версии.

Тройку лидеров замыкает японский премиальный Lexus IS. Он имеет агрессивный дизайн, в подкапотном пространстве стоит выделить 4— и 6-цилиндровые моторы, объем которых равен 2,0 и 3,5 литра.

В топ-5 попали LADA Vesta Cross и Mercedes-Benz E-Class. Первый на российском рынке ожидается в скором времени. Второй в 2016 году прошел процесс рестайлинга и пользуется востребованностью среди отечественных автомобилистов.