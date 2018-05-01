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Volkswagen готов к участию в ралли Pikes Peak
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Volkswagen готов к участию в ралли Pikes Peak 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Volkswagen для заездов Pikes Peak подготовил воссозданный Golf GTI.
Это будет гоночный болид с двумя моторами, расположенными по обе стороны машины. Оба двигателя будут выдавать в совокупности 494 лошадиные силы.
Первый GTI от Volkswagen принял участие в перегонах Pikes Peak в далеком 1987 году. Тогда автомобиль также был двухмоторным с передним приводом и совокупной мощностью в 644 лошадиные силы.
Благодаря использованию пластмассы в корпусе, автомобиль весил чуть больше тонны. Интересно, что гонщик при этом мог вести управление путем одного рычага переключения передач.
Отреставрированный GTI был уже представлен в этом году на форуме Techno Classica. Команда механиков признается, что сложнее всего было обновить трансмиссию автомобиля.
Специалисты также признались, что не ставили перед собой задачи доводить моторы машины до прежнего уровня мощности. Акцент был сделан на сохранении долговечности представителя VW.
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