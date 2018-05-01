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Lincoln решил сохранить седаны, несмотря на решение Ford
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Lincoln решил сохранить седаны, несмотря на решение Ford 

Auto.Today 18 минут назад
Фото: Auto.Today
Недавно американская компания Ford Motor Company огласила планы по ликвидации всей линейки седанов в Северной Америке, в следствие чего возник вопрос: последует ли Lincoln её примеру.
К счастью, представители Lincoln рассказали, что планируют сохранить модели, такие как Continental и MKZ. Последние отчеты указывают, что производитель реализовал 27 387 экземпляров MKZ в Соединенных Штатах в прошлом году, причем это было значительное снижение продаж в сравнении с 2014 годом, когда Lincoln отправила клиентам 34 009 единиц. Остается неясным, почему Ford планирует сократит выпуск Fusion, учитывая прошлогодние продажи (209 623 моделей). В предыдущих отчетах предполагалось, что преемник MKZ будет запущен в 2020 году в плагин-гибридном варианте. Аналогичная участь постигнет и Continental. Также в будущем появятся пять новых или полностью переработанных моделей, детали которых Lincoln пока не раскрывает.
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