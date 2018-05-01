Первая Toyota Prius может стать предметом для коллекции

Toyota Prius первого поколения вполне может пополнить одну из частных коллекций.

Такое мнение прозвучало из уст Джея Лено , автолюбителя, коллекционера и по совместительству телеведущего. Он считает, что со временем родоначальник семейства Prius сможет занять достойное место любителей собирать автомобили.

Гибридная модель от Toyota начала завоевывать американский рынок в начале 2000-х тысячных.

Данная машина в совокупности с бензиновым мотором и электродвигателем была способна выдавать мощность в 114 лошадиные силы.

За электрическую часть отвечала аккумуляторная батарея в 274 вольт. Изначально расход топлива составлял 1 галлон на 48 миль, но затем этот порог снизился до 41 мили.

Джей считает, что данный автомобиль является наглядным примером того, как происходила последующая эволюция модели Prius на американском рынке. В качестве иллюстрации он привел Radwood.

Данная машина задала некоторые тенденции в конце прошлого столетия. Впрочем, не все экземпляры заинтересовали коллекционеров.