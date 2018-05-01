BMW планирует построить в Чехии свой исследовательский центр

Исследовательский центр от BMW планируется возвести в Соколово, недалеко от Праги.

На реализацию проекта планируется потратить 30 миллионов американских долларов. Часть из этих инвестиций сможет выделить чешское правительство.

Новое подразделение BMW будет курировать разработку и тестирование электромобилей, а также самоходных машин. Кроме того, некоторую поддержку будут получать и водители.

Для возведения центра уже выделено 1200 акров земли. При этом территория выбрана в расчете на удобную производственную связь с другими объектами BMW.

В бизнес-план входит создание большого количества рабочих мест. Это создаст для немецкого автогиганта существенную экономию, поскольку расходы на оплату труда в Чехии значительно ниже, чем в Германии.

В BMW отмечают, что центр создан на перспективу для 5 поколения, поскольку выпуск электромобилей еще не является массовым. В то же время появление новой платформы дело ближайшего будущего.