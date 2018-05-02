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В Красноярске представлен турбированный «Москвич-2140»
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В Красноярске представлен турбированный «Москвич-2140» 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
В Красноярске местный житель Андрей модернизировал свой стандартный «Москвич-2140», который выпущен в 1986 году.
Авто, которое эксплуатировалось 11 лет, получил новый движок и форму кузова.
Отметим, что красноярец столкнулся со сложностями не только при переделке авто, но и при оформлении документов на модернизацию. Автолюбителю пришлось простоять в очередях не один день, чтобы узаконить доработки.
Умелец создал купе на базе «Москвич-2140», в подкапотном пространстве которого стоит двигатель Toyota 1JZ. К сожалению, мощность шестицилиндрового рядного движка Андрей не сообщил. Добавим, что стандартная производительность данного силового агрегата равна 170, 200 и 280 л.с.
Кроме того, автолюбитель поставил ту же тормозную систему и подвеску, которая оснащает BMW 3 Series. Плюс к этому, Андрей изменил и форму кузова машины.
Заметим, что сейчас модель проходят стадию сборки.
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