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«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada в России
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«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada в России 

Daily-Motor 6 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» с 1 мая 2018 года подняла цены на автомобили марки Lada. Сообщается, что с начала текущего месяца подорожал весь модельный ряд отечественного автомобильного бренда.
Стоимость моделей Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora, а также внедорожника Lada 4×4 выросла на 10 тысяч рублей. На такую же сумму подорожал Lada Largus, как в пассажирской, так и грузовой версиях, а модификация Cross стала дороже на 15 тысяч рублей.
На 15 тысяч рублей выросли цены на три версии Lada Vesta: седан, CNG (биотопливная), а также универсал SW, а Vesta SW Cross прибавила в стоимости 25 тысяч рублей, пишут аналитики «Автостата».
Таким образом, с 1 мая 2018 года минимальная стоимость модели Lada Granta составляет от 409 тысяч 900 рублей, Lada Kalina — от 460 тысяч 600 рублей, Lada Priora — от 424 тысяч 900 рублей, Lada Vesta — от 584 тысяч 900 рублей, Lada XRay — от 629 тысяч 900 рублей, Lada Largus — от 524 тысяч 900 рублей и Lada 4×4 — от 499 тысяч 900 рублей.
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