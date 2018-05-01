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В Subaru обнародовали данные о потреблении топлива на 903 автомобилях
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В Subaru обнародовали данные о потреблении топлива на 903 автомобилях 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Subaru предоставил информацию об уровне потребления топлива на 903 машинах.
Появлению отчета способствовало расследование, которое было проведено Subaru совместно с юридической компанией Ohno & Tsunematsu. Работа ставила собой целью выяснить, имелись ли фальсификации в информации о расходах топлива по новым машинам.
В расследовании отмечается, что в своих интервью некоторые работники Subaru не исключили, что сведения об уровне потребления горючего могут быть недостоверными. Теперь же в японской компании косвенно подтвердили этот факт.
В отчете сказано, что действительно фальсификации имели место. Речь идет о 903 автомобилях, произведенных на двух заводах Subaru за период 2012-2017 годов.
Представители автопроизводителя объяснили, что инспекторы, проводящие замеры завышали показатели для соответствия внутренним стандартам качества. Между тем, в ряде ситуаций расход топлива был фактически ниже.
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