Volkswagen создаёт новый бренд Sol

Компания Volkswagen уже в скором времени планирует наладить серийный выпуск электрокаров, которые будут принадлежать специально созданному бренду под названием Sol. Отметим, что именно это название несколько дней назад было официально зарегистрировано.

В настоящее время уже известно о том, что компания Volkswagen будет заниматься сборкой своих электрокаров на собственном производственном объекте с JAC Motors. Оба гиганта уже подписали договор о сотрудничестве. Пока что достоверно известно, что новые розеточные машины будут продаваться на рынке Поднебесной, а вот выйдут ли они за рамки Китая — пока неясно. Тем не менее представлен бренд был именно во время мероприятия в Пекине, что сразу же ориентирует бренд на будущую аудиторию.

Первым электромобилем нового бренда станет SOL E20X. Под капотом у этой машины будет установлен электрический двигатель с мощностью в сто шестнадцать лошадиных сил, а запас хода на одном заряде составит три сотни километров.