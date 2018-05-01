Ещё
Volkswagen создаёт новый бренд Sol
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen создаёт новый бренд Sol 

Daily-Motor 22 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Volkswagen уже в скором времени планирует наладить серийный выпуск электрокаров, которые будут принадлежать специально созданному бренду под названием Sol. Отметим, что именно это название несколько дней назад было официально зарегистрировано.
В настоящее время уже известно о том, что компания Volkswagen будет заниматься сборкой своих электрокаров на собственном производственном объекте с JAC Motors. Оба гиганта уже подписали договор о сотрудничестве. Пока что достоверно известно, что новые розеточные машины будут продаваться на рынке Поднебесной, а вот выйдут ли они за рамки Китая — пока неясно. Тем не менее представлен бренд был именно во время мероприятия в Пекине, что сразу же ориентирует бренд на будущую аудиторию.
Первым электромобилем нового бренда станет SOL E20X. Под капотом у этой машины будет установлен электрический двигатель с мощностью в сто шестнадцать лошадиных сил, а запас хода на одном заряде составит три сотни километров.
Daily-Motor: последние новости
Toyota готовится к выпуску нового седана Corolla Изюминкой Пекинского автосалона стали электрокары BMW рассказал о том, что выпуск электрокаров обходится очень дорого
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли двое
Движение на МКАД ограничили3
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение