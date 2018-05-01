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Skoda Karoq начнут собирать в Германии
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Skoda Karoq начнут собирать в Германии 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Skoda Karoq помимо Чехии будут изготавливать и в Германии.
Такое решение приняло руководство VW ввиду повышенного спроса на компактный кроссовер. Первые его экземпляры сошли с конвейера чешского завода Kvasiny летом минувшего года.
Спустя некоторое время производство было также начато на главном заводе Skoda в Чехии. Теперь же имеющиеся мощности не справляются с потоком заказов, поэтому решили задействовать завод Volkswagen в Германии.
На данном предприятии собираются также Volkswagen Tiguan и Porsche Cayman. Производство обеспечивают почти 2300 представителей персонала.
Ожидается, что пока этот проект будет работать до конца 2019 года. Дальше возможны варианты в зависимости от размера спроса на внедорожник.
Обновленные варианты Karoq и Kodiaq в их промышленном исполнении покажут на автошоу в Женеве. Недавно же Skoda показала на Пекинском автосалоне кроссовер Kamiq.
Данная модель ориентирована исключительно на рынок Китая. Поэтому ожидать ее появления на дорогах Европы не стоит.
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