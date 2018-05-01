JMC ознакомила с новым пикапом с индексом Yuhu 

Китайский производитель JMC презентовал новый пикап Yuhu.
Внешне транспорт выглядит достаточно агрессивно. Касается это не только формы кузова, но и вызывающей для многих расцветки.
Видно, что фургон специально «заточен» для использования в условиях сурового бездорожья. Об этом красноречиво говорят система прожекторов наверху, прочный металлический бампер, а также лебедка для спасения автомобиля из непроходимой местности.
Модель можно заказать с двумя пакетами двигателя на выбор. В одном варианте размещается бензиновый двигатель от Ford с объемом в два литра и мощностью 205 лошадиных сил.
Доступна также версия с турбодизелем на 2,4 литра с пороговой силой в 140 «лошадей». Можно заказать коробку-автомат или «механику».
Оснащение салона достаточно стандартно для машин подобного класса. Мультимедийная система, климат-контроль, усилитель спуска либо подъема, подушки безопасности, которые будут оберегать водителя и его пассажиров.