Фотошпионы заметили Fiat 500X с приставкой Blue Sky Edition

Впрочем, Fiat 500X Blue Sky Edition это не новая модель, а один из вариантов заказа.

Специалисты полагают, что Fiat трудится над обновлением своего 500X по нескольким направлениям. И вариант с цветовой гаммой — это одно из них.

Однако голубой оттенок будет доступен только поклонникам варианта Pop. Он, как и раньше, будет снабжен коробкой-автомат на 9 ступеней.

Но новшества другие все же есть. Это фары с автоматикой, включая и противотуманные огни, люк, снабженный электроприводом и двумя раздвигающимися панелями.

В салоне изготовитель выделяет сиденья на силиконовой основе. То же самое касается оформления расцветки приборной панели.

Если говорить о колесах, то заметить можно диски в 17 дюймов. Это, скорее не технологическое, а косметическое обновление представителя Fiat.

К этому же разряду можно отнести многочисленные хромированные вкрапления на дверях, фарах и других частях кузова. Одним словом, никаких особо революционных нововведений на видоизмененном Fiat 500X не наблюдается.