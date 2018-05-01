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Фотошпионы заметили Fiat 500X с приставкой Blue Sky Edition
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Фотошпионы заметили Fiat 500X с приставкой Blue Sky Edition 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Впрочем, Fiat 500X Blue Sky Edition это не новая модель, а один из вариантов заказа.
Специалисты полагают, что Fiat трудится над обновлением своего 500X по нескольким направлениям. И вариант с цветовой гаммой — это одно из них.
Однако голубой оттенок будет доступен только поклонникам варианта Pop. Он, как и раньше, будет снабжен коробкой-автомат на 9 ступеней.
Но новшества другие все же есть. Это фары с автоматикой, включая и противотуманные огни, люк, снабженный электроприводом и двумя раздвигающимися панелями.
В салоне изготовитель выделяет сиденья на силиконовой основе. То же самое касается оформления расцветки приборной панели.
Если говорить о колесах, то заметить можно диски в 17 дюймов. Это, скорее не технологическое, а косметическое обновление представителя Fiat.
К этому же разряду можно отнести многочисленные хромированные вкрапления на дверях, фарах и других частях кузова. Одним словом, никаких особо революционных нововведений на видоизмененном Fiat 500X не наблюдается.
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