BMW рассказал о том, что выпуск электрокаров обходится очень дорого

Ввиду того, что страны Европы, а также Соединённые Штаты Америки и Китай всё чаще задумываются о сохранении окружающей среды, особую популярность набирают так называемые розеточные автомобили. Однако, как показывает практика, новая тенденция далеко не всегда положительно сказывается на финансовом благополучии именитых брендов.

К примеру, представители компании BMW недавно сообщили о том, что начали реализовывать долгосрочный проект по электрификации целого модельного ряда автомобилей. Однако, серийный выпуск обновлённых электрокаров бренд вынужден отложить как минимум на два года. Всё дело в том, что стоимость силовых установок электрического типа актуального поколения слишком высокая и по предварительным подсчётам машины с такими моторами просто не смогут себе позволить потенциальные покупатели.

Одновременно с этим представители бренда заявили о том, что уже в скором времени будут разработаны электродвигатели пятого поколения, которые не только позволят снизить затраты на производство, но и увеличить мощность электрокаров. Только тогда серийный выпуск гибридов и электрокаров будет налажен с необходимой скоростью.