Ещё
Lotus занимается разработкой внедорожника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lotus занимается разработкой внедорожника 

Auto.Today 14 минут назад
Фото: Auto.Today
Предстоящий автомобиль от Lotus позволит британской марке заявить о себе на рынке роскошных транспортных средств. Отмечается, новинка составит серьезную конкуренцию Porsche Cayenne и получит аналогичные размеры.
По мнению Lotus главный вопрос заключается в том, на каком рынке будет представлена модель. «Китай — огромный рынок для более роскошных, более дорогих автомобилей, предоставляющий много возможностей. Внедорожники никогда не были на повестке дня в Porsche, пока кто-то не осмелился предложить, это может быть хорошей идеей. Где бы они были сегодня, если бы они этого не сделали?» — сказал представитель компании Питер Хорбери. При создании автомобиля Lotus планирует использовать платформу Volvo SPA, которая в настоящее время используется в XC90 и XC60. Несмотря на то, что такая основа поддерживает только четырехцилиндровые двигателей, компания по-прежнему собирается предлагать целый ряд мощных моторов, в том числе четырехцилиндровый гибридный агрегат, предоставляющий более 400 лошадиных сил. Отмечается, опубликованные чертежи позволяют визуально оценить будущую модель, которая получит достаточно резкие линии дизайна, непривычные для нынешних моделей Lotus.
Auto.Today: последние новости
Toyota вкладывает 170 миллионов долларов в разработку нового Corolla Китай рассматривает сокращение пошлин на импорт автомобилей Rolls-Royce запускает Wraith и Dawn в спецверсии Adamas
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Движение на МКАД ограничили3
«Мост глупости» калечит машины7
Названа опасность старта со второй передачи44
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение