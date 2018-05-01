Lotus занимается разработкой внедорожника 

Предстоящий автомобиль от Lotus позволит британской марке заявить о себе на рынке роскошных транспортных средств. Отмечается, новинка составит серьезную конкуренцию Porsche Cayenne и получит аналогичные размеры.
По мнению Lotus главный вопрос заключается в том, на каком рынке будет представлена модель. «Китай — огромный рынок для более роскошных, более дорогих автомобилей, предоставляющий много возможностей. Внедорожники никогда не были на повестке дня в Porsche, пока кто-то не осмелился предложить, это может быть хорошей идеей. Где бы они были сегодня, если бы они этого не сделали?» — сказал представитель компании Питер Хорбери. При создании автомобиля Lotus планирует использовать платформу Volvo SPA, которая в настоящее время используется в XC90 и XC60. Несмотря на то, что такая основа поддерживает только четырехцилиндровые двигателей, компания по-прежнему собирается предлагать целый ряд мощных моторов, в том числе четырехцилиндровый гибридный агрегат, предоставляющий более 400 лошадиных сил. Отмечается, опубликованные чертежи позволяют визуально оценить будущую модель, которая получит достаточно резкие линии дизайна, непривычные для нынешних моделей Lotus.