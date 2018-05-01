В BMW признают, что производство электромобилей им «влетает в копеечку»

То, что популярность «зеленых» автомобилей на мировом авторынке стабильно растет, наверное не является открытием уже не для кого. Именитые автопроизводители ринулись в борьбу за этот сегмент авторынка.

В их числе оказался и баварский автоконцерн. Однако расходы на «удержание марки» довольно таки велики. Чего пока что нельзя сказать о прибыли по реализации электрокаров.

Те силовые агрегаты, которыми оснащаются электромобили четвертого поколения линейки BMW довольно дорогостоящие в производстве.

Ожидается, что пятое поколение глобально снизит обсуждаемые расходы. А по словам Харальда Крюгера , речь идет о двузначных цифрах.

Компания планирует инвестировать в разработку агрегатов шестого поколения около 100000000 долларов. Результаты ожидают в 2025 году.

Также ожидается, что именно агрегаты шестого поколения выведут рентабельность производство электромобилей BMW на уровень, который даже превысит доходы от реализации автомоделей с бензиновыми и дизельными агрегатами.