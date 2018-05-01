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В BMW признают, что производство электромобилей им «влетает в копеечку»
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В BMW признают, что производство электромобилей им «влетает в копеечку» 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
То, что популярность «зеленых» автомобилей на мировом авторынке стабильно растет, наверное не является открытием уже не для кого. Именитые автопроизводители ринулись в борьбу за этот сегмент авторынка.
В их числе оказался и баварский автоконцерн. Однако расходы на «удержание марки» довольно таки велики. Чего пока что нельзя сказать о прибыли по реализации электрокаров.
Те силовые агрегаты, которыми оснащаются электромобили четвертого поколения линейки BMW довольно дорогостоящие в производстве.
Ожидается, что пятое поколение глобально снизит обсуждаемые расходы. А по словам Харальда Крюгера, речь идет о двузначных цифрах.
Компания планирует инвестировать в разработку агрегатов шестого поколения около 100000000 долларов. Результаты ожидают в 2025 году.
Также ожидается, что именно агрегаты шестого поколения выведут рентабельность производство электромобилей BMW на уровень, который даже превысит доходы от реализации автомоделей с бензиновыми и дизельными агрегатами.
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