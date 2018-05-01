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Седан Bentley Mulsanne в ближайшем будущем может стать электрокаром
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Седан Bentley Mulsanne в ближайшем будущем может стать электрокаром 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
По представленным данным Bentley планирует начать выпуск электрических седанов к 2020 году, а пока успешно процветают на рынке с продажами последних поколений.
Планируется, что через 4 года Bentley Mulsanne получит только электродвигатель и полностью лишится обычной ДВС. Это связано с прогнозами на новые появление аккумуляторов предназначенных для электрических моторов, которые будут обеспечивать более длительное использование автомобиля без подзарядки.
С появлением нового электромобиля Bentley Mulsanne он будут способен представить довольно достойную конкуренцию другим автопроизводителям.
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