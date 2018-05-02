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Компания Рorsche презентовала новый внедорожник Cayenne E‐Hybrid
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Компания Рorsche презентовала новый внедорожник Cayenne E‐Hybrid 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Porsche презентовала обновленный кроссовер Cayenne E‐Hybrid. Об этом сообщило ИА Nation News.
Новая модель имеет трехлитровый двигатель V6 и электромотор мощностью 134 лошадиные силы. В сумме гибридная установка может развивать мощность в 455 лошадиных сил. По данным издания, максимальная скорость автомобиля — 252 километра в час.
The 2019 Porsche Cayenne
E-Hybrid
single-turbo, gets faster — Roadshow https://t.co/czSdFUaWBY pic.twitter.com/bpZY68zCpc
— Trans4 (@Trans4) 2 мая 2018 г.
Также отмечается, что внешний вид новинки практически не будет отличаться от предыдущей модели.
В мае прошлого года в Москве неизвестный на микроавтобусе Mercedes расстрелял из пневматического оружия автомобиль Porsche Macan.
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