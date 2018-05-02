Компания Рorsche презентовала новый внедорожник Cayenne E‐Hybrid

Компания Porsche презентовала обновленный кроссовер Cayenne E‐Hybrid. Об этом сообщило ИА Nation News.

Новая модель имеет трехлитровый двигатель V6 и электромотор мощностью 134 лошадиные силы. В сумме гибридная установка может развивать мощность в 455 лошадиных сил. По данным издания, максимальная скорость автомобиля — 252 километра в час.

E-Hybrid

single-turbo, gets faster — Roadshow https://t.co/czSdFUaWBY pic.twitter.com/bpZY68zCpc

— Trans4 (@Trans4) 2 мая 2018 г.

Также отмечается, что внешний вид новинки практически не будет отличаться от предыдущей модели.