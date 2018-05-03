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Новый Porsche Cayenne получил 462 гибридных «лошади»
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Новый Porsche Cayenne получил 462 гибридных «лошади» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения получил версию с гибридной силовой установкой мощностью 462 лошадиные силы.
Дилеры Porsche по всему миру уже вовсю принимают заказы на кроссовер Cayenne третьего поколения. До сих пор в списке силовых агрегатов были исключительно традиционные бензиновые двигатели: трехлитровый V6 с одной турбиной (340 сил), V6 2.9 c двумя турбинами (440 сил) и флагманский V8 c двумя турбинами (550 сил).
Но теперь Cayenne получил и гибридную версию. Под капотом Cayenne E-Hybrid — базовый 340-сильный мотор, дополненный электрической «начинкой» от лифтбека Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Между двигателем и коробкой передач установлен компактный электромотор мощностью 136 л.с., а под полом багажника смонтирована литий-ионная батарея увеличенной до 14,1 киловатт-час емкости. Гибридный вариант был и у Кайенна прошлого поколения, но мощность его силовой установки была скромнее — 416 сил, а ёмкость батареи составляла 10,8 киловатт-час.
Чтобы полностью зарядить батарею от бытовой розетки, понадобится около восьми часов. Но можно заказать опциональное бортовое зарядное устройство мощностью 7,2 кВт — и если домашняя сеть способна выдать ток в 32 ампера, батарея зарядится уже за 2,3 часа. Отслеживать процесс зарядки можно дистанционно, благодаря приложению Porsche Connect для смартфона. Оно также позволяет контролировать систему кондиционирования при выключенном зажигании.
Cayenne E-Hybrid способен передвигаться на электричестве, не включая бензиновый двигатель: в этом случае скорость ограничена отметкой 135 километра в час, а запаса электричества должно хватить на 44 километра.
Подзаряжаемый гибрид способен разогнаться с места до «сотни» за пять секунд, и достичь скорости 253 километра в час. Гибрид прежнего поколения, ожидаемо, был немного медленнее: 5,9 секунды и 243 километра в час.
Porsche Cayenne E-Hybrid уже можно заказать в России. Цены начинаются от 6 934 000 рублей — то есть на 434 000 рублей дороже обычного Cayenne S. Первые покупатели получат свои машины уже в конце мая.
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