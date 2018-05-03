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Porsche назвал российские цены на гибридный Cayenne
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Porsche назвал российские цены на гибридный Cayenne
Вести.Ru
36 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
Новое поколение кроссовера
Porsche Cayenne
обзавелось подключаемой гибридной версией, которая будет предлагаться и в России.
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