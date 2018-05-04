Представлен Porsche Cayenne E-Hybrid, в котором 462 «коня»

Porsche дал новому Cayenne версию E-Hybrid. Гибридную версию.

Такой SUV получает 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и один электрический двигатель, а это в общей сложности даёт 462 лошадиные силы и 700 Нм крутящего момента. Литий-ионный аккумулятор тут стоит ёмкостью 14,1 киловатт-часов. Если вообще ДВС не задействовать, то машина сможет проехать, как заявляется, 44 километра исключительно на электротяге.

Отметим, что один лишь электрический двигатель Cayenne E-Hybrid дарит 136 л.с. и 400 Нм. Он расположен между ДВС и трансмиссией. Вся электрическая составляющая, если обратили внимание, от Porsche Panamera 4 E-Hybrid перешла.

Внедорожнику достигает 60 миль в час (96 километров в час) за 4,7 секунды и набирает максимальную скорость в 157 миль в час (253 км/ч).

Единственная доступная трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат». Привод тоже безальтернативен — полный. Есть режим Sport Plus для использования как можно большего количества энергии, если вам нужно быстро ускориться.

От простой розетки Cayenne E-Hybrid заряжается за долгие 7 часов и 48 минут. С дополнительным зарядным устройством на 7,2 кВт (и при условии выдачи домашней сетью 32-х ампер) всё куда приятнее — 2 часа и 18 минут. Следить за ходом подзарядки можно дистанционно. Только не забывайте об одном условии: на свой смартфон необходимо установить специальное приложение.

E-Hybrid сразу отличите от обычного Cayenne по окраске тормозных суппортов в Acid Green, лючку для «вилки», а не топливного шланга. Конечно, шильдики свои также присутствуют.

Как вам Cayenne E-Hybrid? Делимся впечатлениями!