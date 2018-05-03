Fiat 500X Blue Sky Edition: крошечный кроссовер стал несколько роскошнее

Fiat подготовила 500X Blue Sky Edition — данная особая версия положена только североамериканскому рынку.

500X Blue Sky Edition — это, по сути, машина в щедрой комплектации Pop с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, но только оснащённая ещё куда богаче. Итак, что нового? Специальная версия имеет: люк с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски, противотуманные фары. Такой кроссовер от Fiat получил и множество хромированных акцентов, заметных на дверных ручках корпусах зеркал заднего вида.

Эти «премиальные штрихи», добавленные итальянской маркой, заметно повышают «степень самооценки» счастливого обладателя представленного автомобиля. Немаловажный факт, ведь к «Фиатам» часто люди относятся немного скептически, считая их простенькими и совершенно лишёнными «налёта» премиума. Покупатели смогут выбрать один из следующих 4 цветов: Nero Cinema, Grigio Graphite, Bianco Gelato, Blue Sky Metallic. Все они очень подходят авто.

Видимо, сказать об интерьере особенно и нечего (изображения, по крайней мере, в настоящее время не доступны), но в Fiat упоминают, что они добавил эксклюзивные тканевые сиденья с синим рисунком. Поверить придётся. Проверить не можем.

Пакет Blue Sky Edition стоит дополнительные $1 495-$1 195. В зависимости от того, передний или задний привод вам нужен. Машину доберутся до дилеров Fiat в Соединённых Штатах уже в течение этой весны.