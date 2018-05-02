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Кроссовер FIAT 500X получил спецверсию Blue Sky Edition
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Кроссовер FIAT 500X получил спецверсию Blue Sky Edition 

LiveCars.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Итальянская компания FIAT выводит на американский рынок особую версию компактного кроссовера 500X Blue Sky Edition. Автомобиль получил ряд эксклюзивных решений в оформление экстерьера и интерьера, а также расширенный список доступного оснащения.
Особая модель FIAT 500X Blue Sky Edition основана на модели в комплектации Pop с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В таком исполнении автомобиль получает автоматические фары, противотуманные фары и 17-дюймовые колёсные диски из алюминиевых сплавов.
Помимо этого, компактный кросс отличается от обычной модели дополнительными хромированными элементами. В салоне специального издания FIAT 500X Blue Sky Edition можно обнаружить эксклюзивную отделку с синими акцентами.
Представители итальянского бренда отмечают, что «новая эксклюзивная модель FIAT 500X Blue Sky Edition предлагает клиентам ещё один уникальный вариант популярного компактного автомобиля с культовым дизайном и интересным управлением».
Для особого компактного кросса FIAT 500X Blue Sky Edition будет доступно несколько цветовых решений, включая оттенки Bianco Gelato (White Clear Coat), Blue Sky Metallic, Nero Cinema (Black Clear Coat) и Grigio Graphite (Graphite Grey).
Модель FIAT 500X с пакетом Blue Sky Edition можно будет приобрести в салонах официальных дилеров нынешней весной. Цена вопроса — от $1 495 (FWD) и от $1 195 (AWD). В свою очередь, минимальная стоимость кроссовера FIAT 500X в США составляет $19 995 (FWD) и $23 890 (AWD).
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