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Новый электроскутер Flow от компании 22Motors
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Новый электроскутер Flow от компании 22Motors 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Компания 22Motors представила серийную версию своей новинки — скутера на электротяге под названием Flow.
Впервые прототип этой машины был представлен на выставке Autoexpo 2018 в Индии.
Аппарат сможет похвастаться, в первую очередь, достаточно большим запасом автономного хода — по утверждениям компании-создателя, скутер может преодолеть без подзарядки до 160 километров.
Кроме того, он довольно быстро заряжается — при помощи устройства скоростной подзарядки батарея способна зарядиться на 70% от своего объема всего за один час.
Скутер приводится в движение электромотором Bosch и умеет развивать максимальную скорость до 60 километров в час. Также имеется система рекуперативного торможения — благодаря ей батарея при торможении подзаряжается.
Flow будет поставляться с системой Bluetooth и с мобильным приложением, которое будет способно сообщать владельцу всю информацию о состоянии скутера. Также в стандарте GPS.
В ближайшее время машина будет доступна только на индийском рынке. Позднее возможно расширение географии поставок.
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