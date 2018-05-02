Новый электроскутер Flow от компании 22Motors

Компания 22Motors представила серийную версию своей новинки — скутера на электротяге под названием Flow.

Впервые прототип этой машины был представлен на выставке Autoexpo 2018 в Индии.

Аппарат сможет похвастаться, в первую очередь, достаточно большим запасом автономного хода — по утверждениям компании-создателя, скутер может преодолеть без подзарядки до 160 километров.

Кроме того, он довольно быстро заряжается — при помощи устройства скоростной подзарядки батарея способна зарядиться на 70% от своего объема всего за один час.

Скутер приводится в движение электромотором Bosch и умеет развивать максимальную скорость до 60 километров в час. Также имеется система рекуперативного торможения — благодаря ей батарея при торможении подзаряжается.

Flow будет поставляться с системой Bluetooth и с мобильным приложением, которое будет способно сообщать владельцу всю информацию о состоянии скутера. Также в стандарте GPS.

В ближайшее время машина будет доступна только на индийском рынке. Позднее возможно расширение географии поставок.