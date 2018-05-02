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Компания Skoda готовит россыпь новинок
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Компания Skoda готовит россыпь новинок 

LiveCars.Ru 5 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Чешская компания Skoda планирует вывести на индийский рынок не менее шести новых моделей. Об этом сообщает издание Live Mint, ссылаясь на собственные источники в Skoda Auto India Pvt. Ltd. (SAIPL) и Volkswagen AG.
Как отмечают наши коллеги, в ближайшие две-три недели подразделение Skoda Auto India Pvt. Ltd. (SAIPL) планирует представит новый амбициозный проект развития руководству «материнского» концерна Volkswagen AG, который требует инвестиций в размере около 1 миллиарда евро.
Если проект получит одобрение, он станет крупнейшей инвестицией в индийский автомобильный сектор в истории. Предполагается, что в рамках нового стратегического плана развития чешская компания Skoda предложит индийским клиентам не менее шести новых моделей, основанных на модульной платформе MQB.
Издание уточняет, что компания Skoda будет разрабатывать экономичную версию платформы MQB A0 под кодовым названием MQB A0 IN. На этой «тележке» чехи планируют построить, помимо всего прочего, серийную версию концепта Skoda Vision X, которая сможет навязать конкуренцию модели Hyundai Creta. Ориентировочно, машина дебютирует в 2020-2021 году.
Также сообщается, что локализация платформы MQB в Индии будет играть значительную роль в увеличении экспорта автомобилей VW и Skoda из Индии. Повторимся, новый производственный план Skoda Auto India Pvt. Ltd. (SAIPL) должен быть представлен в ближайшие две-три недели, и он внесёт ясность относительно планов Volkswagen и его дочерних компаний для индийского рынка.
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